Italia-Ucraina | le pagelle di CM | Frattesi è ovunque Zaniolo garibaldino | Raspadori sprecone

22.40 Euro 2024,2 - 1 Successo dell'Italia a San Siro, arriva la prima vittoria di Spalletti ct. Azzurri arrembanti, ottimo l'avvio. Sudakov scivola, Zaccagni soffia palla e serve Frattesi che segna. ROMA - Grazie alla vittoria per 2 - 1 sull'Ucraina, l'Italia si rilancia nella corsa alla qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri di Spalletti salgono a quota 7 punti nel gruppo C, agganciando proprio l'Ucraina al secondo posto. L'Italia riparte da Frattesi. Gli azzurri vincono 2 - 1 contro l'Ucraina grazie a una doppietta del centrocampista dell'Inter che firma la prima vittoria targata Luciano Spalletti.

ROMA - Grazie alla vittoria per 2-1 sull’Ucraina, l’Italia si rilancia nella corsa alla qualificazione agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri di Spalletti salgono a quota 7 punti nel gruppo C, ...La Nazionale maschile di calcio ha battuto 2-1 l'Ucraina nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno. I gol della partita, giocata al Meazza di ...Bella prima frazione dell'Italia, avanti sul doppio vantaggio con Frattesi, prima di un calo di tensione nella parte finale.