Italia-Ucraina | le formazioni ufficiali | out Immobile!

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo il deludente pareggio per 1-1 maturato a Skopje contro la modesta Macedonia del Nord, gli azzurri del c.t. Luciano Spalletti tornano in campo questa sera al “G. Meazza” di Milano per il 4º turno delle qualificazioni ad EURO 2024. L’avversario dell’sarà l’(di seguito ledel match) con la diretta dell’evento che sarà trasmessa in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con fischio d’inizio alle 20:45. Per rimanere ancorati al 2º posto del girone, gli azzurri dovranno necessariamente battere gli ucraini, cui basterebbe anche un pareggio per mantenere un vantaggio di 3 punti sulla nostra Nazionale. I 5 precedentisorridono all’, che ha vinto tutte le sfide, 4 nell’ambito delle qualificazioni agli Europei e 1 ai quarti di finale della ...

Una gara molto importante per l', che nelle prime tre partite ha raccolto 4 punti ed è reduce dal pari in trasferta contro la Macedonia del Nord . L'è a quota 7 ma ha giocato una gara ...Su tutti i campi, dunque anche San Siro - teatro della gara tra- , verrà osservato un minuto di raccoglimento.Juventus - Lazio, anche Sarri potrebbe dover rinunciare ad un titolarissimo: un indizio lo darà la partita dell'. Ultimo giorno di impegni per le rappresentative nazionali. Da domani si ricomincerà a pensare al campionato. La Juventus è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo e Massimiliano Allegri è ...... Giacomo Raspadori Tra circa un'ora sul prato di San Siro scenderanno l'e l', match importante per le qualificazioni a Euro2024. Dopo il pareggio contro la Macedonia, il ct Spalletti ...

Immobile e la scelta a sorpresa di Spalletti: la formazione per Italia-Ucraina Corriere dello Sport

Italia-Ucraina, sorpresa in attacco per Spalletti: Immobile in panchina, gioca Raspadori. Tonali non convocato ilmessaggero.it

Italia-Ucraina in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Raspadori, Zaniolo e Zaccagni in attacco ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Ucraina-Italia, partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Spalletti ha fatto le sue scelte, Immobile in panchina e Donnarumma capitano.Alle ore 20:45 la Nazionale italiana scende in campo contro l’Ucraina per la gara valida per i gironi di qualificazioni al prossimo campionato europeo del 2024. Dopo la titolarità contro la Macedonia, ...