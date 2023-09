Italia - Ucraina 2 - 1 | rivivi la diretta | primo successo azzurro per Spalletti

(Di martedì 12 settembre 2023) MILANO - Crocevia fondamentale per l'di, che a San Siro ha superato 2 - 1 l'nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio esterno con la Macedonia del ...

L'arrivava da cinque sfide vinte su cinque, avendo perso solo due set contro la Germania. ... Nei precedenti tre la Slovenia ha superato l'(3 - 1), la Francia ha avuto la meglio sulla ...MILANO - E' stato il protagonista assoluto della notte di San Siro, eppure, nonostante la doppietta realizzata contro l', Davide Frattesi va giù duro contro chi ha fischiato per tutta la partita il portiere azzurro ...... ma prima dello scadere Yarmolenko riduce la distanza per un errore difensivo dell'. La quale ... che nella classifica del Gruppo C raggiungono a quota 7 proprio l'e la Macedonia; e si ...MILANO - Crocevia fondamentale per l'di Spalletti, che a San Siro ha superato 2 - 1 l'nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio esterno con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra ha trovato ...

Italia-Ucraina | Qualificazioni Europee 2024 UEFA.com

Davide Frattesi è stato il protagonista di Italia-Ucraina: doppietta e terzo gol in azzurro. A fine partita il centrocampista dell'Inter ha commentato l'importantissimo successo degli azzurri e ha ...Davide Frattesi, centrocampista dell'Italia decisivo nella sfida contro l'Ucraina con una doppietta, ha parlato a Sky Sport ...L’Italia che si rimette in piedi dopo la nottataccia di Skopje ha l’energia giovane del mediano interista, autore di una strepitosa doppietta. Due destri diabolici, da centravanti puro più che da ...