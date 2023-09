Italia-Ucraina 2-1 | primo successo di Spalletti

(Di martedì 12 settembre 2023) Milano, 12 set. (Adnkronos) - L'batte l'per 2-1 a Milano nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e il ct Lucianocentra la prima vittoria alla guida della nazionalena. Gli azzurri giocano una buona partita e si impongono grazie alla doppietta di Frattesi, agli ospiti non basta la rete di Yarmolenko. Gli azzurri dopo 4 gare salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l'e la Macedonia, che supera Malta, ma con una partita in meno per l'. Prima l'Inghilterra a 13 punti in cinque gare.per la seconda gara sulla panchina azzurra visti i ko di Mancini, Politano e Tonali, cambia cinque elementi rispetto alla gara con la Macedonia e inserisce Scalvini titolare in difesa con Bastoni, mentre ...

Prima vittoria per l'di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno battuto 2 - 1 l'in una partita di qualificazione a Euro 2024. I gol nel primo tempo al 12' e 29' di Frattesi, al 41' di Yarmolenko . 12 settembre ...Il ct dell'Luciano Spalletti si gode la sua prima vittoria sulla panchina azzurra contro l'"Loro erano bravi sulle ripartenze - aggiunge il ct azzurro - per loro quel risultato non ...Commenta per primo Luciano Spalletti , tecnico della Nazionale italiana, ha parlato alla Rai poco dopo la fine della gara vinta 2 - 1 con l': 'Non si può stare sempre lassù, abbiamo giocato bene e fatto quel che dovevamo. Loro lasciavano i giocatori alti perché non gli cambiava nulla il passivo, non era facile. Questa vittoria ci ...Dimarco 5 : benino in attacco, sono ottimi un paio di suoi cross su cui l'poteva fare di più.Bushcan 7: sotto pressione per tutto il match. Può poco sui due gol di Frattesi, sventa il ...

Diretta Italia-Ucraina 2-1: primo successo azzurro per Spalletti Corriere dello Sport

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Raspadori al posto di Immobile la Repubblica

Quando Davide Frattesi, alla vigilia di Italia-Ucraina, è uscito dal ritiro di Milanello per salutare i tifosi, firmare qualche autografo e scattare qualche foto, per dieci minuti la Nazionale è ...Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia che nella sfida contro l'Ucraina ha giocato tutta la partita dopo essere partito da titolare al posto di ..." Bisogna essere contenti, perché poi se vogliamo fare i pignoli poi non va più bene. La squadra ha giocato un buon calcio e ha fatto le cose correttamente. Poi nel secondo tempo loro sono stati bravi ...