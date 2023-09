Italia-Ucraina 2-1 | primo successo di Spalletti

(Di martedì 12 settembre 2023) Doppietta di Frattesi, vittoria degli azzurri nel match di qualificazione a Euro 2024 L’batte l’per 2-1 a Milano nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e il ct Lucianocentra la prima vittoria alla guida della nazionalena. Gli azzurri giocano una buona partita e si impongono grazie alla doppietta di Frattesi, agli ospiti non basta la rete di Yarmolenko. Gli azzurri dopo 4 gare salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l’e la Macedonia, che supera Malta, ma con una partita in meno per l’. Prima l’Inghilterra a 13 punti in cinque gare.per la seconda gara sulla panchina azzurra visti i ko di Mancini, Politano e Tonali, cambia cinque elementi rispetto alla gara con la Macedonia e ...

L'Italia supera l'Ucraina con super Frattesi: prima gioia azzurra per Spalletti La Gazzetta dello Sport

Diretta Italia-Ucraina 2-1: primo successo azzurro per Spalletti Corriere dello Sport

Si è conclusa con il risultato di 2-1 la gara tra Italia e Ucraina: Raspadori, protagonista del match ha analizzato la prestazione degli azzurri ...Ecco il succo: la partita di calcio tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024, si è svolta a San Siro. Sono stati venduti 58.386 biglietti per la gara.