Italia-Ucraina 2-1 | Frattesi | “Importante portare a casa il risultato”

Prima vittoria per l'di Luciano Spalletti: gli azzurri hanno battuto 2 - 1 l'in una partita di qualificazione a Euro 2024. I gol nel primo tempo al 12' e 29' di Frattesi, al 41' di Yarmolenko . 12 settembre ...Il ct dell'Luciano Spalletti si gode la sua prima vittoria sulla panchina azzurra contro l'"Loro erano bravi sulle ripartenze - aggiunge il ct azzurro - per loro quel risultato non ...Commenta per primo Luciano Spalletti , tecnico della Nazionale italiana, ha parlato alla Rai poco dopo la fine della gara vinta 2 - 1 con l': 'Non si può stare sempre lassù, abbiamo giocato bene e fatto quel che dovevamo. Loro lasciavano i giocatori alti perché non gli cambiava nulla il passivo, non era facile. Questa vittoria ci ...Dimarco 5 : benino in attacco, sono ottimi un paio di suoi cross su cui l'poteva fare di più.Bushcan 7: sotto pressione per tutto il match. Può poco sui due gol di Frattesi, sventa il ...

Diretta Italia-Ucraina 2-1: primo successo azzurro per Spalletti Corriere dello Sport

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Raspadori al posto di Immobile la Repubblica

Dopo il passo falso in Macedonia del Nord, l’Italia non stecca la partita più importante alla ... autore di una doppietta in avvio che indirizza la gara contro l’Ucraina, che finisce 2-1. L’avvio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Editoriale di Raimondo De Magistris Spalletti è già dinanzi a una sfida da dentro o fuori: senza qualificazione e con Gravina a fine mandato difficilmente avrà una seconda chance (nonostante il ...