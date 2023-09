Italia-Ucraina 2-1 | buoni segnali per Spalletti

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 12 settembre 2023) Una doppietta di Frattesi regala la prima vittoria da ct a Luciano. Un successo preziosissimo per l'a Milano che batte l'2-1 e l'aggancia a quota 7 nel gruppo C (con una gara in meno) per la qualificazioni Europei 2024. L'domina nel primo tempo, passa in vantaggio con Frattesi al 12' e raddoppia con lo stesso al 29'. La Nazionale abbassa il ritmo e nel finale di primo tempo e subisce il gol da Yarmolenko. Nella ripresa, l'corre qualche rischio ma sfiora il terzo gol con Locatelli (traversa).Una bellainizia la gara con grande piglio e voglia di vincere. La squadra diè costantemente riversata nella metà campoe ci prova con Raspadori, Di Lorenzo e Zaccagni. Al 12' Frattesi segna il ...