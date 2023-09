Italia U21 | Nunziata | «Dobbiamo giocare di più in verticale»

(Di martedì 12 settembre 2023) Le parole di Carmine, ct degli Azzurrini in vista della sfida di oggi pomeriggio dell’U21 contro la Turchia Non solo la nazionale maggiore, oggi in campo anche l’U21 di Carmine, che affronterà la Turchia. Di seguito le parole del ct, riportate dal Corriere dello Sport. RITMO E CONDIZIONE – «Il ritmo è un po’ legato alla condizione fisica, che in questa fase sappiamo non essere al top. Ma non soltanto. Abbiamo analizzato la partita con i lettoni e visto gli errori da cui impareremo: alcuni non li ripeteremo, sono certo. Vedo la voglia con cui si allena questo gruppo: è un ottimo segnale per provare a fare risultato in questa seconda partita». TURCHIA – «Loro ti vengo addosso e questo renderà necessario la rapidità di pensiero e di esecuzione da parte nostra. ...

Questo pomeriggio la gara valida per la seconda giornata del gruppo A del girone di qualificazioni agli Europei di categoria ...La partita si svolge a Kocaeli, in Turchia, contro la squadra di Levent Sürme. La Turchia ha perso 3-2 contro l'Irlanda del Nord nel loro primo match di qualificazione per l'Euro 2025. L'Italia, dopo ...