Italia U 21 batte 2-0 la Turchia | prima vittoria per Nunziata

(Di martedì 12 settembre 2023) ADAPAZARI () (ITALPRESS) – L'di Carmineconquista la suasuperando 2-0 lanel match del Sakarya Ataturk di Adapazari, valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei U.21 2025. In virtù di questo risultato gli azzurrini salgono al secondo posto nel girone con 4 punti insieme alla Lettonia, subito dietro alla Norvegia capolista a punteggio pieno. Dopo un'iniziale fase di studio, al 13? sono i padroni di casa a ritagliarsi laoccasione da rete con Yardimci, che si avventa su un cross proveniente dalla destra e di testa spedisce sul fondo da buona posizione. La risposta degli azzurrini non si fa attendere e in pochi minuti vanno vicini alla rete del vantaggiocon Casadei e poi con ...

In pieno recupero l'Italia riesce a sbloccare il punteggio, passando in vantaggio grazie alla rete siglata da Fabio Miretti che, su assist di Esposito, calcia di prima intenzione e batte Alemdar.

Due gol di pregevole fattura permettono all'Italia Under 21 di battere la Turchia: prima vittoria di Carmine Nunziata sulla panchina degli Azzurrini