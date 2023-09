Italia | Spalletti | «Stasera non possiamo fare quelli pignoli»

(Di martedì 12 settembre 2023) Luciano, Ct dell’, ha parlato al termine della sfida contro l’Ucraina sulla prestazione degli azzurri Luciano, Ct dell’, ha parlato al termine della sfida contro l’Ucraina sulla prestazione degli azzurri. Le sue dichiarazioni: «dobbiamo essere contenti. Nonsempre stare a pressare in attacco, altrimenti facciamoe non va più bene. L’è stata bene in campo e vinto con merito. Loro bravi nelle ripartenze, ma noi dobbiamo avere più qualità negli ultimi metri e sottoporta. Questa vittoria mi permette di preparare le prossime gare con più tranquillità».

Un urlaccio in piena regola rivolto verso Gnonto . Uno di quelli che il giovane attaccante si ricorderà a lungo. Siamo al 73' quandoredarguisce a muso duro il bomber dell'"colpevole" di aver agevolato inconsapevolmente la ripresa del gioco ucraino dopo un fischio dell'arbitro. Un pallore riconsegnato senza ...L'ospita l'Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L'del neo ct Lucianotorna in campo dopo il pareggio con la Macedonia del Nord per la sesta giornata del percorso di qualificazione all'Europeo 2024 in Germania. Azzurri che ospitano a ...Perè la prima vittoria da CT.- Ucraina © LaPresse - Calciomercato.itL'fornisce una grande reazione iniziando la gara con grandissima intensità e manovre qualitative ed ......5Dimarco 6 (57 Biraghi 6)Frattesi 9Locatelli 5,5Barella 6 (83 Cristante SV)Zaniolo 7 (71 Orsolini 5,5)Raspadori 6 (71 Retegui 6)Zaccagni 6 - (57 Gnonto 5,5)CT6,5TOP: Frattesi 9 - A ...

Il ct Luciano Spalletti, alla sua seconda gara sulla panchina della Nazionale (la prima in Italia, in quel San Siro in cui fu padrone di casa nel biennio all’Inter, dal 2017 al 2019), schiera il ...Finisce il match Italia-Ucraina 2 a 1 per gli azzurri che portano a casa 3 punti fondamentali per la qualificazione a Euro2024. Il ct Spalletti vince quindi per la prima volta con la nazionale ...MILANO- Pochi calcoli a disposizione. L'Italia di Luciano Spalletti (un passato anche nell'Ancona nella stagione sportiva 2001-2002) non può permettersi ulteriori passi falsi sulla strada verso Euro ...