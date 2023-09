Italia | Spalletti si affida a Raspadori e Locatelli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023) L’in campo questa sera a San Siro contro l’Ucraina: per l’occasionepensa adal primo minuto L’scende in campo questa sera in una sfida che è già decisiva per la qualificazione agli Europei contro l’Ucraina e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucianoha in mente alcuni cambi di formazione. A cominciare dalla difesa, in cui Scalvini potrebbe partire titolare al posto di Mancini e Biraghi dare il cambio a Dimarco sulla corsia mancina. Centrocampo rivoluzionato: insieme a Barella dovrebbero giocareal posto di Cristante – per migliorare il palleggio – e Frattesi, favorito Tonali. In attacco occasione dal primo minuto per, che dovrebbe completare il tridente ...