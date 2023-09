Italia | Spalletti conferma Donnarumma | un ragazzo prodigio | ma…

(Di martedì 12 settembre 2023) Gianluigiancora titolare contro l’Ucraina:difende il portiere azzurro dopo le numerose critiche «A lui non viene perdonato di essere unche brucia le tappe». Con queste paroleha parlato diieri in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha deciso dire il portiere titolare dell’dopo le numerose critiche ricevute dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord. Il ct però, oltre a difendere il suo estremo difensore, non si è risparmiato in una piccola critica nei suoi confronti commentando così: «Poi undeve anche avere rispetto del talento che gli è stato donato, migliorarlo con l’impegno, così diventa più difficile ...

L'in campo questa sera a San Siro contro l'Ucraina: per l'occasionepensa a Locatelli e Raspadori dal primo minuto L'scende in campo questa sera in una sfida che è già decisiva per la qualificazione agli Europei contro l'Ucraina e, come riportato ...... Gianluigi Donnarumma Donnarumma e le parole diin conferenza stampa in vista di- Ucraina di stasera. Scrive il Corriere della Sera. Gigio avvisato, mezzo salvato. Luciano...L'sabato scorso si è fatta riacciuffare nel finale dalla Macedonia del Nord, tornando da ... Gli azzurri di Lucianodevono fare la corsa sull'Ucraina per raggiungere il secondo posto - ...

Dopo il brutto pareggio in casa della Macedonia, con l'esordio tutt'altro che indimenticabile sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti, l'Italia torna subito in campo in un match cruciale per la ...Italia-Ucraina, match valido per la sesta giornata del Girone C di qualificazione a Euro 2024, si gioca questa sera a San Siro alle 20:45.