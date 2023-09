Italia | Scalvini | 'Dobbiamo farci trovare pronti | anche se Chiellini e Bonucci sono stati tra i migliori'

Lascia il controllo della difesa ae rifinisce quando serve. Maturo. Dimarco 5 : benino in attacco, sono ottimi un paio di suoi cross su cui l'poteva fare di più. Male in difesa, ...(4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo,, Bastoni, Dimarco (14' st Biraghi); Frattesi, Locatelli, Barella (39' st Cristante); Zaniolo (27' st Orsolini), Raspadori (27' st Retegui), ......0 - 2 LA PARTITA Spalletti per la seconda gara sulla panchina azzurra visti i ko di Mancini, Politano e Tonali, cambia cinque elementi rispetto alla gara con la Macedonia e inserisce...Nel secondo tempoancora pimpante, con diverse occasioni sui piedi (o testa) di Zaccagni, Raspadori,e Locatelli. Fioccano i cambi di Mr. Spalletti, l'Ucraina prova a mettere paura ...

ITALIA, SCALVINI: "OTTIMA PARTITA, POTEVAMO FARE PIÙ GOL" - Sportmediaset Sport Mediaset

Italia, Adani: “Bastoni-Scalvini, futuro opzionato. Come tecnica, personalità e…” fcinter1908

MILANO (ITALPRESS) - Una doppietta di Frattesi regala a Luciano Spalletti la prima vittoria da Ct della nazionale azzurra. A San Siro l'Italia batte l'Ucra ...Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia che nella sfida contro l'Ucraina ha giocato tutta la partita dopo essere partito da titolare al posto di ...Poi Scalvini di testa dopo un angolo di Biraghi, palla alta di un nulla. Adesso l’Italia torna a fare possesso nella metà campo ucraina, ci prova Zaniolo, in tuffo chiude bene il portiere ucraino. Poi ...