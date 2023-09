Italia | rifinitura a Milanello VIDEO

Gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati con laa Milanello in vista della gara di domani contro l'Ucraina a San ...- Lapre #Ucraina degli Azzurri di #Spalletti, sotto lo sguardo vigile anche di #Buffon. Seduta individuale lontano dal resto del gruppo per #Zaccagni " @calciomercatoit pic.Chiesa aveva accusato un fastidio muscolare durante l'allenamento dicon la Nazionale prima di Macedonia del Nord -. Nello specifico, si è trattato di un affaticamento all'...

TMW - Ucraina, rifinitura a San Siro in vista dell'Italia: dubbio Matvijenko per domani TUTTO mercato WEB

(Sport Mediaset) Tmw Ucraina, rifinitura a San Siro in vista dell'Italia: dubbio Matvijenko per domani (TUTTO mercato WEB) ...Tmw Ucraina, rifinitura a San Siro in vista dell'Italia: dubbio Matvijenko per domani In vista della sfida di domani contro l'Italia, la Nazionale ucraina sta svolgendo in questi minuti la rifinitura ...