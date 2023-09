Italia-Olanda 3-2 a Bari | azzurri in semifinale Volley maschile | campionato europeo

L'rimane in partita e si aggiudica il quarto parziale. Nel tie - break l'deve rincorrere (2 - 4) ma riesce a recuperare e mette la freccia, piazzando l'allungo decisivo fino al 15 - 12. ...Dopo il primo set vinto dagli Orange, gli Azzurri di Roberto Piazza vincono infatti due set di fila, ma nel quarto riemerge l'ad acciuffare l': è 2 - 2. Col parziale di 19 - 25, 25 - 17, ...È da brivido la settima vittoria in altrettanti incontri a Euro 2023 che vale ai ragazzi di De Giorgi l'accesso in semifinale. Al PalaFlorio di Bari, gli azzurri battono l'in cinque set con i parziali di 19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12 e raggiungono così la Francia che ha vinto il proprio quarto di finale contro la Romania. Il match al PalaEur di Roma ...L'Italvolley è in semifinale agli Europei di pallavolo grazie alla vittoria contro l'al quinto set 3 - 2 (19 - 25, 25 - 17, 25 - 16, 23 - 25, 15 - 12). Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la Francia. .

Diretta Europei volley, Italia-Olanda 3-2: azzurri in semifinale! LIVE Corriere dello Sport

L'Italia soffre ma è in semifinale agli Europei, Olanda battuta 3-2: adesso c'è la Francia Fanpage.it

Sarà Italia-Francia in semifinale all’Eurovolley maschile. Gli azzurri riescono ad avere la meglio contro l’Olanda al termine di una partita combattuta. L’Italia maschile di volley conquista la ...Primo set a favore dei Paesi Bassi poi l’Italia ha recuperato e superato gli olandesi. Partita complicata, quella per i quarti di finale, perché l’Olanda ha evidenziato il suo notevole valore. La ...BARI-Esplodono i 5280 del Pala Florio, l’Italia di Fefè De Giorgi è in semifinale. Gli azzurri hanno battuto dopo oltre due ore di lotta, dopo cinque set durissimi l’Olanda 3-2 (19-25; 25-17; 26-16; ...