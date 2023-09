Italia Loves Romagna | raccolti tre milioni di euro di fondi destinati a sei progetti per la ricostruzione | ecco quali sono

(Di martedì 12 settembre 2023) Come promesso alla vigilia del grande evento musicale “” dello scorso 24 giugno, ieri al Ministero della Culturastate snocciolate tutte le cifre relative alla raccoltaper sostenere ladi luoghi simbolo dell’arte e della cultura nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-. Il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha ufficializzato che la cifra totale è di 3.002.183,51per sostenere sei: 800.000sarannoa a Cesena per la Biblioteca Malatestiana; 800.000a Faenza, nel Ravennate, per la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti”; 800.000a Forlì per l’Archivio Comunale; 200.000 ...

In mezzo, il memorabile evento solidaleRomagna , su cui sono stati diffusi ieri i dati dei fondi raccolti: oltre 3 milioni di euro devoluti alle popolazioni colpite dall'alluvione.

Tre milioni di euro per 6 progetti nella Romagna alluvionata. Sono i fondi raccolti grazie al concerto "Italia Loves Romagna", tenutosi all'Arena di Campovolo lo scorso 24 giugno per sostenere la rico