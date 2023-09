Italia | Locatelli | 'Dobbiamo essere più cinici | ma va bene così Quanto mi era mancata la Nazionale'

Dimarco 5 : benino in attacco, sono ottimi un paio di suoi cross su cui l'poteva fare di più. L'Inter si trova in casa un tesoro6,5: Gioca semplice, a due tocchi, spazza in tribuna ...(4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco (14' st Biraghi); Frattesi,, Barella (39' st Cristante); Zaniolo (27' st Orsolini), Raspadori (27' st Retegui), ...Bushchan prodigioso su Raspadori, Zaccagni impreciso da pochi passi, traversa di(69'). L'mantiene il vantaggio.Sul 2 - 0 l'si abbassa un po' e ne approfitta l'Urcaina. Al 36' erore di, sinistro dal limite di Dovbyk, potente ma centrale, con Donnarumma attento. Al 40' ancorapericolosa ...

Italia-Ucraina 2-1, le PAGELLE: Locatelli con la bacchetta ma accende il dibattito, Frattesi che rimpianto! ilBianconero

Italia-Ucraina, i numeri di maglia degli azzurri: lo juventino Locatelli prende il 5, la 10 a Raspadori Tutto Juve

MILANO (ITALPRESS) - Una doppietta di Frattesi regala a Luciano Spalletti la prima vittoria da Ct della nazionale azzurra. A San Siro l'Italia batte l'Ucra ...Spalletti non è certo felice. Sofferenza e tre punti d’oro Riparte forte l’Ucraina a inizio ripresa, con Locatelli che si sostituisce a Donnarumma e salva il 2-2 dal velenoso mancino di Zinchenko. Poi ...Ne approfitta Yarmolenko, che su servizio involontario di Dimarco, accorcia le distanze. Nella ripresa l'Italia va vicino al tris con una traversa di Locatelli poi stringendo i denti conquista la ...