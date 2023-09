Italia | è Inter-Nazionale | doppio Frattesi abbatte l' Ucraina | Spalletti riparte verso l' Europeo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Buona la seconda per Luciano. Dopo il debutto amaro in Macedonia, l'regala al ct la prima vittoria, pesantissima: 2-1 all'a San Siro, e ora gli azzurri salgono a 7 punti nel Gruppo C di qualificazione a Euro 2024, alla pari proprio cone Macedonia del Nord ma con una gara in meno, mentre in vetta al girone c'è saldamente l'Inghilterra a quota 13. Lo spauracchio dei playoff, che non ci hanno mai portato bene, c'è ancora, ma aumenta anche l'ottimismo. Primi 35 minuti di grande intensità e grande qualità, per unamolto. Il centrocampo a tinte nerazurre con Barella, Dimarco e, e Bastoni a supporto con le sue impostazioni da dietro, fa la differenza e crea molto. Proprio la mezzala ex ...