Italia | che guaio per Spalletti | un altro forfait per il match con l’Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Pessime notizie per l’, arriva l’ennesimo infortunio che costringerà il giocatore ad assistere dalla tribuna. L’di Luciano, dopo l’esordio negativo contro la Macedonia del Nord, è pronta a rimboccarsi le maniche nella sfida di questa sera. Gli azzurri ospiteranno la compagine ucraina, classificata in seconda posizione nel girone dedicato alle qualificazioni ai prossimi Europei che si terranno in Germania nella prossima estate. Sarà una sfida di fondamentale importanza per tutto il popolono, non ci si può permettere di mettere a rischio la presenza ai campionati europei dei quali siamo campioni in carica. Ci sarà bisogno di un impeccabile supporto dei sessantamila di San Siro che si colorerà interamente d’azzurro per l’occasione. Le aspettative sono alte, dopo l’arrivo sulla panchina ...