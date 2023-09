Italia | assenza pesante per Spalletti | a rischio anche la sfida contro il Milan

(Di martedì 12 settembre 2023) Sotto il profilo della fortuna, l’avventura di Lucianosulla panchina dell’non è iniziata certamente nel migliore dei modi. Il nuovo CT si è visto fermare dalla Macedonia del Nord, nel finale, dopo aver colpito un palo, in un campo in condizioni terribili, nella gara che ne segnava l’esordio sulla panchina azzurra. E, come se non bastasse, ha già perso due calciatori per infortunio. Anzi tre. Dopo i forfait di Politano e Mancini, che hanno già lasciato il ritiro della Nazionale,Sandro Tonali è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista ex Brescia eha rimediato un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo nella delicata partital’Ucraina. La presenza di Sandro Tonali è fortemente in dubbionela ...

Italia, Tonali salta l'Ucraina per infortunio: a rischio Milan-Newcastle Sky Sport

Tonali infortunato, non gioca Italia-Ucraina Corriere della Sera

MILANO - Tutto pronto a San Siro per Italia-Ucraina, gara assolutamente da vincere per ... Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara delle 20:45 con un assente ...Filippo Volandri, considerando le assenze di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ha convocato Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A 18 mesi dalla prima ...A causa di un infortunio, l’ex centrocampista del Milan non giocherà stasera a San Siro: per il ritorno nel suo «vecchio» stadio dovrà aspettare la Champions a metà dicembre ...