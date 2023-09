“Irpinia Terra Narrante” | protagonisti i fumetti

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 16 settembre 2023 alle ore 11,30, presso gli spazi espositivi del “Casino del Principe” in Corso Umberto I 215 – Avellino, verrà inaugurato il Festival “”, che proseguirà fino a domenica 17. Si tratta del numero 0 di un’iniziativa che, articolata su talk, mostre e laboratori, si prefigge l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani al mondo dell’illustrazione e del fumetto. All’evento parteciperanno illustratori e disegnatori didi rilevanza nazionale ed internazionale che, oltre a raccontare la propria esperienza personale, metteranno a disposizione nel corso delle due giornate il proprio tempo per trasmettere le proprie competenze ai giovani delle scuole della provincia di Avellino che parteciperanno ai laboratori esperienziali. Nei medesimi spazi ...

Abitavamo luoghi diversi della stessa tensione. E abbiamo avuto gli stessi rapporti difficili con la nostra Irpinia, una terra di esemplare durezza con chi tenta di scuoterla, di indagare il suo astio ...