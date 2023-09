iPhone 15 Pro ufficiale con scocca in titanio e processore super Sorpresa prezzo | costa meno

15 e 15 Plus Il modello base, disponibile nella versione normale con display da 6,1 pollici e in quella Plus con display da 6,7 pollici, eredita l'A16, il processore dell'14. Tra le ...Apple ha presentato ufficialmente i suo nuovi smartphone top di gamma:15,15 Plus,1515Max. In un atteso evento tenutosi martedì, Apple ha svelato al mondo la sua ultima offerta di smartphone:15, 15 Plus, 15e 15Max. Un cambiamento epocale si è ...L'evento 'Wonderlust' ha anche messo in luce una funzione particolare dell'15 che potrebbe rivelarsi cruciale per il Vision: una funzione di cattura delle immagini ottimizzata per il ......con la linea15, facilitando la vita degli utenti che desiderano un unico cavo per ricaricare diversi dispositivi. Nuove unzioni con iOS 17 Con l'arrivo di iOS 17, gli AirPods(2ª ...

È il momento di iPhone 15 Pro e Pro Max, il vero top di gamma di casa Apple. Tim Cook lo annuncia come il "Pro più Pro di sempre". Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone, modello 15 base, Plus, Pro e Pro Max. Il modello di punta costerà 100 dollari in più rispetto al predecessore con un prezzo di 1.199 dollari. Il fratello maggiore è iPhone 15 Pro. Dentro c'è il chip A17 Pro, con tanto di controller Usb 3 con velocità fino a 10 Gigabit al secondo. Il comparto fotografico si arricchisce di uno zoom ottico 5X.