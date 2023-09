Ipertensione arteriosa polmonare | risultati promettenti per nuova molecola Msd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - Msd, nota come Merck & Co. Negli Stati Uniti e in Canada, annuncia oggi al Congresso internazionale della Società europea di pneumologia - Ers 2023 nuove analisi provenienti dagli studi su sotatercept, nuovo inibitore biologico del segnale dell'attivina, per adulti affetti da- Pah (Gruppo 1 dell'Oms). Unaanalisi post-hoc esplorativa dei dati relativi al cateterismo del cuore destro e all'ecocardiografia dei pazienti dello studio di fase 3 Stellar - riporta una nota - ha mostrato come i pazienti in trattamento con sotatercept per 24 settimane, in aggiunta alla terapia di base, hanno ridotto significativamente le dimensioni del cuore destro e migliorato la funzione ventricolare destra e lo stato emodinamico. Questa analisi è stata oggetto di ...