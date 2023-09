Inzaghi e quel triplo step di crescita chiesto dall’Inter | ecco come migliorare

(Di martedì 12 settembre 2023)per la sua Inter non si accontenta più dei complimenti senza trofei, che non siano gli ormai tradizionali Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’allenatore nerazzurro ora deve mettere mano a ciò che nell’ultimo biennio gli ha negato lo Scudetto, migliorando (anche) se stesso PRIMO OSTACOLO – L’Inter di Simoneè ambiziosa ma allo stesso tempo non ancora consapevole dei propri mezzi. E nello specifico, dei propri margini di. Ed è anche questa la risposta che tutti si aspettano in vista dei prossimi impegni dell’Inter. Correggere gli errori del passato senza aver colmato tutte le lacune in sede di calciomercato è difficile ma non impossibile. Per riuscirci sarà necessario l’intervento die anche una maturazione “extra-tattica” dell’allenatore nerazzurro. Il bel gioco – anche se non tutti lo ...

Simone(LaPresse) - calciomercato.itIn due anni e qualche mese, il 47enne ha messo in ...definitivamente lo spettro dell'esonero) rappresentata dalla finale di Champions League indi ...... ne sarà contento anche. Ora penso che per la partita di sabato il mister si riaffidi a ... Il centrocampo invece vede Hakan Calhanoglu, attualmente è il miglior interprete in Serie A di...Infrangente Alexis venne sottoposto ad alcune cure specifiche, facendo risalire i valori ... così come proverà a mettersi a disposizione diper andare in panchina nel derby .Nella testa dipotrebbe servire inruolo che era destinato a Samardzic, il gioiellino dell'Udinese sfumato in extremis. Lo scrive il portale macedone Sport1.mk, che parla di un possibile ...

Inter-Milan: Mkhitaryan, l'insostituibile di Inzaghi punta il derby Sky Sport

Doppia Inter per il tour de force alla ripresa: ecco i cambi che farà Inzaghi fcinter1908

E quel gol nel derby di Champions fa ben sperare in vista della ... per tutti gli altri è Miki abbreviazione di Mkhitaryan, l’armeno a cui Inzaghi non vuole rinunciare mai. Nonostante i 34 anni, Miki ...Ma la sensazione è che Inzaghi continuerà a vederli poco ... In una rosa che vanta, in quella zona di campo, campioni come l’olandese, Barella, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan e anche Sensi, è ...Nuovi aggiornamenti sul futuro di Pippo Inzaghi: ecco le ultimissime novità sul futuro dell’allenatore, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura alla Reggina. C’è una storica piazza ita ...