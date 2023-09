Intervista ai SINATRA IN MANOUCHE | da Perugia | un fenomeno unico nel suo genere

(Di martedì 12 settembre 2023) // di Francesco Cataldo Verrina // Trovandovi ad eventi, manifestazioni, club o differenti location (matrimonio o altra cerimonia), anziché nel solito piano bar liofilizzato a base di canzoncine da airplay radiofonico, vi potrà capitare di imbattervi in un vero gruppo di artisti che, in una dimensione prettamente acustica, due chitarre ed un pesante contrabbasso, intrattengono gli invitati o il pubblico con una miscela di jazz, magnificato da un cantante che, con un aplomb da perfetto crooner d’altri tempi, riesce a trasportare le atmosfere canore di «The Voice» ed il tipico mood swing in una suggestiva ambientazione che rimanda al jazz di Django Reinhardt. Sono iIn, un quartetto di sole corde nato anel 2019 e che vede come protagonisti Matteo Costarelli (in arte Schifanoia) alla ...

... eseguendo la canzone Fly me to the Moon , resa famosa da Frank. Poi c'è stato anche un ... che aveva confidato in un': ' Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e ...... aveva dichiarato in passato l'attore in un'a Gente. "Mi fa un po' effetto l'idea di ... De Sica ha dedicato agli sposi il brano Fly Me to the Moon di Frank, e una volta sfumate le ...Ecco l'di Gabriele Rosato ad Affaritaliani.it. Che effetto fa essere campione del mondo ... Ascolto generi musicali molto diversi fra loro, Queen, Travis Scott ma anche Frank, ad ...... con la suainedita a Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato (Navarra editore), ... Il concorso è curato da Salvatoreda sempre appassionato di fotografia. Il concorso si è ...

Ravello, omaggio a Sinatra RaiNews