Inter | sarà il derby di Thuram | la verità e i retroscena sul sorpasso di Marotta al Milan

SORPASSO- Thuram sapeva già dallo scorso febbraio che il suo futuro poteva essere in Italia. Il primo club a muoversi sull'attaccante classe 97' era stata proprio l'con Ausilio in ...Non è ancora tempo di scenografia -proposta nella partita casalinga contro l', che chiuderà il mese di settembre e il tour de force - ma il primo report di biglietti venduti, comunicato ...Spazio anche a tre attività di '- community Lab ', partecipate in maniera trasversale da ... Zante in Grecia (novembre 2023) e nella provincia di Lecce (marzo 2024) - dovemessa in scena ...

Inter, sarà il derby di Thuram: tutta la verità e i retroscena del ... Calciomercato.com