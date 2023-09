Inter-Milan | pronto Kjaer Un francese rientra | l’altro attende ? CdS

(Di martedì 12 settembre 2023) In vista di, Stefano Pioli èa schierare Simondal primo minuto in difesa. Sul fronte, nuovi aggiornamenti GLI AVVERSARI ? Si avvicina. Se da un lato, Simone Inzaghi èa confermare in blocco la squadra delle prime tre giornate, Pioli sta decidendo il da farsi. A complicare le cose al tecnico parmigiano la difesa: Tomori squalificato e Kalulu ammaccato.Simona formare la coppia con Thiaw. Quanto ai francesi. Theo Hernandez è praticamente recuperato e già stasera contro la Germania in amichevole potrebbe giocare titolare. Giroud, invece, aspetta notizie dalla sua caviglia, uscita malconcia giovedì scorso contro l’Irlanda. Fonte: Corriere dello Sport ? ...

Il Parma succede all'Empoli e va ad aggiungersi a nomi prestigiosi del panorama calcistico italiano quali, Juventus e Atalanta, unico club ad essersi imposto due volte. Il cammino delle ...... spauracchio per l', in vista del derby di sabato. L'anno scorso, nello stesso periodo, Leao era stato decisivo nella vittoria per 3 - 2 contro i nerazzurri , l'ultima delin un derby, ...Marco Fassone, ex dirigente dell'e del, ha parlato a Radio Crc in vista del derby di Milano. Ecco le sue dichiarazioni Marco Fassone, ex dirigente dell'e del, ha parlato a Radio Crc in vista del derby di ...

Inter-Milan, derby nel derby: il motivo per cui Zhang e Cardinale non si sopportano Calciomercato.com

Milan, il derby di sabato sera sarà anche una partita che si disputerà sulla trequarti. Un focus particolare sarà posizionato sulla destra, profondamente diversa rispetto a quella dello scorso anno.Il calendario completo delle partite del Milan nei gironi della prossima edizione di Champions League: date ed orari Dopo la sosta per le nazionali, riprenderà il campionato di Serie A. Le squadre sce ...