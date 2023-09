Inter | dal Cile rassicurano | Sanchez è in forma è può giocare

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023) Il ct delrassicura l’in vista del derby: Alexisè ine può, un’opzione in più per Inzaghi «Alexis è pienamente ine può». Potrebbero bastare queste poche e semplici parole del Ct delper tirare un sospiro di sollievo in casaper quanto riguarda le condizioni di. L’attaccanteno ha passato qualche giorno turbolento senza allenarsi per effettuare dei controlli sulla presunta anemia di cui tanto si è parlato. Il Ct Berizzo, però, ha rassicurato tutto, compresi i nerazzurri, e sta seriamente pensando di mandarlo in campo: «Può entrare dall’inizio o per qualche minuto». Il messaggio è arrivato anche in Italia e per Inzaghi potrebbe ...