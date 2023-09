Inter | aperta nuova Academy in Cina I dettagli sul nuovo progetto

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023) Il club nerazzurro ha aperto la sua terzain. Isuldella società meneghina. COMUNICATO – “Dopo la recente apertura estiva negli Stati Uniti, l’consolida la presenza del proprio brand in: la rete globale disi sviluppa, infatti, ulteriormente con la terza apertura in questo paese, nella città di Fuzhou, in collaborazione con Fujian Tiandaoyuan Investment Co.,Ltd Il, che rappresenta la prima apertura indopo la pandemia COVID-19, sarà operativo da inizio ottobre e andrà ad aggiungersi aHong Kong,nel 2018, ...