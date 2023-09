Intanto Meloni fa un altro libro | «Modello Thatcher»

(Di martedì 12 settembre 2023) Giorgiaè stanca, febbricitante, sotto antibiotici. Si sfila le scarpe, si accovaccia sul divanetto a tre posti del suo studio e, dopo l’ennesima giornata di furore, dice la sua. first appeared on il manifesto.

Faccio appello al presidente del Consiglio Giorgiae a tutto il governo italiano affinché si ...sono stati avviati i trasferimenti. In 600 lasceranno oggi l'isola su traghetti di linea e ...il traghetto di linea Galaxy è partito da Lampedusa: a bordo ci sono 600 dei migranti ... Faccio appello al presidente del Consiglio Giorgiae a tutto il governo italiano affinché si ..., il capo del Governo libico di unità nazionale (Gun), Abdelhamid Dabaiba, ha proclamato tre ... Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia, ha fatto sapere di avere appreso con dolore ...... che ribadisce il taglio dei voli interni in Italia ' grazie ' al decreto legge del governo... Si parte dalla Sardegna e dalla Siciliale dieci nuove destinazioni internazionali che si ...

Giorgia Meloni saluta con la mano destra, poi scherza così: il video La7

La Meloni asfalta il Pd: "Una vergogna che finanzi Ong indagata" ilGiornale.it

Giovedì 14 settembre scade il termine per gli emendamenti al provvedimento. Forza Italia in pressing per attenuare la stretta sulle banche più piccole, altrimenti troppo penalizzate rispetto ai grandi ...Fin dal suo insediamento a Palzzo Chigi, Giorgia Meloni ha avuto una visione sulla questione migratoria ... di vista sia tenuto in considerazione nel dibattito internazionale". Intanto sono ripresi ...Dopo “Io sono Giorgia”, da oggi in libreria “La versione di Giorgia”, libro-intervista con Sallusti. La premier parla di migranti, del ...