Inondazioni Libia | 6mila morti a Derna | Croce Rossa | Migliaia di vittime

(Di martedì 12 settembre 2023) Gente trascinata in mare Il ministro della Sanità, Othman Abduljalil, ha aggiunto: 'Mi aspetto che le persone siano state trascinate in mare, ne troveremo molte'. Intanto, il capo del Governo libico ...

'Un numero così elevato dinon si verificava inda più di quattro decenni', ha affermato il direttore dell'Autorità meteorologica libica durante un incontro con esponenti del ...Devastanti i danni causati dal passaggio dell'uragano Daniel. Tra le vittime tre volontari della Mezza Luna Rossa. La tv di Bengasi ha accreditato una stima secondo la quale il numero dei decessi ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di, Mohamed Younis Al - Menfi, il seguente messaggio: "Le...Ricorda che 'temporali di questa portata insono molto rari, forse è proprio la prima volta che accade una cosa del genere'. È a Derna, che dista da Bengasi quasi cinque ore di macchina, la ...

Inondazioni in Libia, solo a Derna si rischiano 10 mila morti Agenzia ANSA

A Derna, la città maggiormente colpita dalle inondazioni in Libia, i dispersi sono circa 6.000: lo ha detto all'emittente Almasar Tv, Othman Abduljalil, ministro della Sanità ...La città più colpita è Derna, in Libia orientale che è stata letteralmente invasa dalle acque dopo che alcune dighe non hanno retto all’urto causando catastrofiche inondazioni improvvise in tutta ...Confermate 5.200 vittime e oltre 8mila dispersi, ma bilancio potrebbe raddoppiare. Il Pontefice invoca "su tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia le benedizioni divine di consolazione, ...