Inondazioni in Libia | volontari della Mezzaluna Rossa al lavoro ad Al Bayda

(Di martedì 12 settembre 2023) Isono alin diverse localita'per far fronte alle devastantiche hanno colpito il Paese nordafricano in seguito all'uragano Daniel. La ...

"Leprovocate dall'uragano Daniel, che ha così duramente colpito la parte orientale dellaed in particolare la città di Derna, provocano profonda tristezza e sentimenti di sincera ..."Leinhanno causato un numero enorme di morti,che potrebbe ammontare a migliaia, e 10.000 dispersi". Sono queste le parole di Tamer Ramadan, capo delegazione della Federazione ...Nel telegramma di cordoglio inviato - a nome del Santo Padre - dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, al nunzio apostolico in, mons. Savio Hon Tai - Fai, il Pontefice esprime '...Nellaorientale devastata dallein seguito alla tempesta Daniel si contano almeno 2000 morti e la cifra sembra drammaticamente destinata a crescere. Senza contare che 'innumerevoli persone ...

I volontari della Mezzaluna Rossa sono al lavoro in diverse localita' della Libia per far fronte alle devastanti inondazioni che hanno colpito ...Milano, 12 set. (LaPresse) - "Le inondazioni provocate dall’uragano Daniel, che ha così duramente colpito la parte orientale della Libia e in particolare la ...Da domenica, la Libia orientale e la zona del Gebel el-Achdar, la cosiddetta Montagna Verde, sono state teatro di massicce inondazioni a causa della tempesta Daniel. Migliaia di persone si teme siano ...