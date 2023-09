Inondazioni in Libia | i dispersi sono almeno 10mila

(Di martedì 12 settembre 2023) Oltre 2.000 persone hanno perso la vita e oltre 10.000, ma il dato sembra destinato ad aumentare, tra feriti ein diverse città e regioni dellaorientale e sud-orientale colpite dellecausate dalla tempesta Daniel. Inoltre 2.000 personemorte e più 10.000 risultano disperse a causa delleprovocate dalla tempesta Daniel Il primo ministro libico designato per la regione orientale, Osama Hammad, ha confermato la cifra di 2.000 morti solo nella città costiera di Derna, confermando che interi quartieristati devastati e spazzati via dalla tempesta. Il ministro dell’Interno, Essam Abu Zariba, ha affermato che il numero delle persone scomparse potrebbe essere superiore a 10.000. A Derna i...

12.55, ministro: a Derna 6.000 dispersi Insono oltre 3.000 le vittime della tempesta Daniel, e 6.000 dispersi a Derna, la città maggiormente colpita dalle. Lo ha detto il ministro della Sanità Abduljalil, del governo di

Più di 2mila le vittime, ma il bilancio è destinato ad aumentare di ora in ora. Palazzo Chigi ha attivato la Protezione civile per fornire aiuti ..."Profondamente rattristato per l'immensa perdita di vite e la distruzione causata dall'inondazione nella parte orientale della Libia", Papa Francesco prega per le anime dei defunti e per tutti coloro ...Nella Libia orientale devastata dalle inondazioni in seguito alla tempesta Daniel si contano almeno 2000 morti e la cifra sembra drammaticamente destinata a crescere. Senza contare che "innumerevoli p ...