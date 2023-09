Inondazioni in Libia | 2000 morti | paese devastato

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 12 settembre 2023)inprovoca circae devastazioni in tutto ila cause del crollo di due dighe in Cirenaica Leinprovocano un ecatombe. Sono oltreprovocato dal cedimento di due dighe nella regione della Cirenaica. Secondo il primo ministro del governo della Cirenaica, Osama Hammad, sostenuto dal parlamento di Tobruk, in questa città che si affaccia sul Mediterraneo e che conta oltre 100.000 abitanti si contano “almeno 2.000e migliaia di dispersi”. A Tripoli il primo ministro del Governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dbeibah, ha decretato tre giorni di lutto, mentre da parte sua il premier Hammad ha annunciato due giorni festivi per tutti i settori ...