Inizia la Coppa Davis dell’Italia | tra infortuni e polemiche | formula e programma delle partite

(Di martedì 12 settembre 2023) Anche nel tennis è tempo di tornare ad indossare la maglia della nazionale. Il primo passo per provare a riportare un trofeo che in Italia manca da ben 47 anni. Tra il 13 e il 17 settembre Bologna diventa la capitale italiana della racchetta, con gli azzurri di Filippo Volandri impegnati nella fase a gironi della2023, insieme a Canada, Cile e Svezia. In palio c’è la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che si terrà a Malaga in novembre. Un sorteggio che sulla carta non pare essere particolarmente proibitivo per gli azzurri. Il Canada è campione in carica ma non avrà il suo giocatore più rappresentativo, Felix Auger-Aliassime, mentre su Denis Shapovalov i punti interrogativi non mancano, legati principalmente all’o al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal circuito dopo Wimbledon. La Svezia non è in un ...