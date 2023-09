Infortuni | Mattarella | ' morti ferita per società | deriva causa troppe vittime' **

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Lesul lavoro feriscono il nostro animo. Feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, il diritto alla vita. Feriscono le loro famiglie. Feriscono lanella sua interezza. Lavorare non è morire. Il nostro Paese colloca il diritto al lavoro e il diritto alla salute tra i principi fondanti della Repubblica. Non è tollerabile perdere una lavoratrice o un lavoratore adella disapplicazione delle norme che ne dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro. Idi queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio al ministro del Lavoro, Marina Calderone, in occasione dell'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul ...

...prima linea nel sostegno alle vittime del lavoro e nell'impegno per la prevenzione degli... Sergio. Per la ricorrenza sulle reti di Rai, La7, Sky ed altre emittenti, viene mandato ...... con quali sentimenti incontrerete il Papa eSicuramente con profondo sgomento per ... Pensiamo ad esempio a quante categorie sono ancora escluse dall'assicurazione Inail controe ......di 80 anni a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione deglie ... Sergio, e di questi incontri non possiamo che essere orgogliosi e pronti a proseguire con ...

Ultimo'ora: **Infortuni: Mattarella, 'morti ferita per società, deriva ... La Svolta

È una giornata davvero speciale oggi, 11 settembre, per l'Anmil, in prima linea nel sostegno alle vittime del lavoro e nell'impegno per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, p ...“Sarà una giornata davvero speciale per l’ANMIL l’11 settembre, data in cui la celebrazione di 80 anni a sostegno delle vittime del lavoro e di impegno nella prevenzione degli infortuni e delle malatt ...