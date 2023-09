Aggiungendo: "Dopotutto, i suggerimenti dell'astrologo hanno funzionato: l'si è qualificata". Recentementeha avviato un braccio di ferro con la Indian Super League che ha deciso di ...Qualche ora fa, il quotidiano indiano Indian Express ha pubblicato un articolo sul ct della Nazionale di calcio dell', Igor. I più intrepidi lo ricorderanno al centro della difesa della Croazia ai Mondiali del 1998, ma nel frattempoè diventato allenatore " prima in patria, poi in Asia " e dal ...Aggiungendo: "Dopotutto, i suggerimenti dell'astrologo hanno funzionato: l'si è qualificata". Recentementeha avviato un braccio di ferro con la Indian Super League che ha deciso di ...Qualche ora fa, il quotidiano indiano Indian Express ha pubblicato un articolo sul ct della Nazionale di calcio dell', Igor. I più intrepidi lo ricorderanno al centro della difesa della Croazia ai Mondiali del 1998, ma nel frattempoè diventato allenatore " prima in patria, poi in Asia " e dal ...

India: Stimac ha creato la nazionale di calcio con un astrologo Agenzia ANSA

Pur di andare ai Mondiali, l’India vuole convocare i giocatori col doppio passaporto Undici

Aggiungendo: "Dopotutto, i suggerimenti dell'astrologo hanno funzionato: l'India si è qualificata". Recentemente Stimac ha avviato un braccio di ferro con la Indian Super League che ha deciso di ...Indian men’s football team coach Igor Stimac consulting a Delhi-based astrologer regarding the stars of the players ahead of India’s games.Former General Secretary of the All India Football Federation (AIFF) Kushal Das has confirmed that he introduced India football head coach Igor Stimac to a Delhi-based astrologer, Bupesh Sharma.