Incidente in diretta al “GF Vip 8” | il gestaccio in onda scatena la bufera

Il giovane stava facendo unaFacebook col suo smartphone quando ha invaso la corsia su cui ... Fortunatamente non ci sono state vittime nell', anche se la paura è stata tanta. ...In una precedenteFacebook , il cantante si era detto fiducioso di poter tornare a calcare le scene dopo circa cinque mesi dall'infortunio.di Lorenzo Jovanotti: cosa era successo L'...Proprio in uno scenario simile - qualcuno che sfreccia insocial - è avvenuto solo qualche giorno fa l'di Alatri. Con l'auto sfreccia a 220 km/h sulla tangenziale di Napoli. Caccia ...

Il video in diretta Facebook dello schianto ad Alatri Corriere TV

E' Giulio D'Aliesio il ragazzo che ha perso la vita questa notte in un incidente in moto lungo i tornanti di Montecassino. Molto conosciuto a Cassino, il ragazzo, 19 anni ancora da compiere, era uno ...Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Brescia iscriviti gratis alla newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.