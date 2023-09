Incidente ad Alatri | il drammatico racconto di Irene | il momento dello schianto

(Di martedì 12 settembre 2023) La scorsa domenica 10 settembre 2023, due auto si sono scontrate ad, in provincia di Frosinone. Alla guida dell’Audi A4 che ha invaso la corsia opposta c’era un 29enne di nazionalità marocchina. Il giovane stava facendo una diretta Facebook col suo smartphone quando ha invaso la corsia su cui viaggiava una Nissan Qashqai con a bordo una donna di 44 anni e i suoi due figli, un bambino di sette anni e una bambina di cinque, tutti trasportati in ospedale. Fortunatamente non ci sono state vittime nell’, anche se la paura è stata tanta. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna alla guida di uno dei mezzi coinvolti nell’ad, ha raccontato quei terribili momenti.ad, la donna alla guida della Qashqai, ...

Proprio in uno scenario simile - qualcuno che sfreccia in diretta social - è avvenuto solo qualche giorno fa l'di. Con l'auto sfreccia a 220 km/h sulla tangenziale di Napoli. Caccia ...'Poteva ucciderli tutti solo per avere un like. Quando sono arrivato in strada ho riconosciuto la macchina, era distrutta completamente davanti, c'erano già le ambulanze e io non sapevo su quale delle ...Fuori pericolo la mamma ed il fratellino che sono nell'ospedale di. Non corre rischi neanche l'automobilista che ha provocato l', un cittadino del Marocco di 29 anni, che è ricoverato ...

Incidente ad Alatri in diretta social, l’investitore positivo ad alcol e droga. Nel suo cellulare altre corse… Repubblica Roma

Non era la prima volta che il pirata della strada che ha travolto ieri nel Frusinate un’auto con a bordo madre e due figli correva al volante trasmettendo le sue «gesta» in diretta social. È quanto em ...È una domanda lecita, soprattutto alla luce degli ultimi casi di cronaca: non solo quello di Alatri, ma anche quello di Roma ... stradali aggravate e rischia di essere arrestato. Nell’incidente ...