Inchiesta Visibilia | Dimitri Kunz | compagno della Santanchè alla dipendente | Per essere a posto non devi fare casino

(Di martedì 12 settembre 2023) «Federica scusami ... adesso, è chiaro che non è che possiamo renderli all’Inps perché sarebbe come ammettere ... non lo puoi, sennò metti nei casini tutti ». Così parlava, nel novembre 2021, in una conversazione,D’Asburgo ,di Daniela, con Federica Bottiglione ,diEditore che, secondo le indaginiProcura di Milano e come...

Dimitri Kunz d'Asburgo , compagno del futuro ministro del Turismo Daniela Santanchè , è al telefono con Federica Bottiglione , la dipendente diche ha raccontato in procura di essere stata ...... il presidente diche si è tolto la vita dopo aver acquistato un enorme quantità di ...e i suoi affari con il gruppo fondato dalla ministra Santanchè e poi finito al centro di un'...Secondo i magistrati all'interno di"permangono le gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori". Sotto la lente della procura in particolare c'è la relazione semestrale ...La procura di Milano chiede l'azione di responsabilità non solo per i passati amministratori di, a partire dalla ministra Daniela Santanchè e dal suo compagno Dimitri Kunz come chiesto dai soci di minoranza, ma anche per i nuovi amministratori. E c'è di più: la procura contesta ...

Inchiesta Visibilia: Dimitri Kunz, compagno della Santanchè alla dipendente: "Per essere a posto Gazzetta del Sud

Inchiesta Visibilia, indagato un avvocato a Milano: “Ha falsificato la ... IL GIORNO

La procura di Milano mette sotto la lente anche gli attuali amministratori di Visibilia. (Open) Perquisito ... e al tentativo di acquisire illegalmente le carte segrete della inchiesta a suo carico ...Era la stessa Daniela Santanchè, da amministratrice di Visibilia, a convocare riunioni di lavoro online su Zoom con i dipendenti nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore per il Covid. Ma no ...Si avvicina l’ora della verità per Daniela Santanchè e gli altri cinque indagati nei filoni dell’inchiesta della Procura di Milano che indaga, tra gli altri, sul reato di falso in bilancio della ...