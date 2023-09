In pensione col «part-time» | come funziona il modello scandinavo allo studio del governo

Chi ha diritto alladi reversibilità Sono diverse le persone ad avere diritto alladi reversibilità, primi fra tutti coniuge e figli .passare del tempo, grazie al susseguirsi ...... l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio - indipendente nel gruppo socialista ed elettoPd - ... riconquistino degli spazi nella società, parlando ai giovani, a chi vive di stipendio e, ...Nonostante la penalizzazione del sistema di calcolo dellasistema interamente contributivo, i costi per lo Stato sarebbero saliti troppo nei prossimi anni. Motivo per il quale sono state ...

In pensione con il part-time: come funziona il modello scandinavo allo studio del governo Corriere della Sera

Le verifiche di bilancio e la formula, sempre più usata, dell’«Obiettivo di legislatura» per giustificare il rinvio della realizzazione di quelli che rischiano di rimanere slogan elettorali ...Franco Mostacci su assicura che «una via d’uscita sulla riforma delle pensioni c’è»: ecco come si potrebbe fare per consentire a milioni di persone di lasciare il lavoro prima ...