In nome dell' accoglienza ai migranti concediamo anche la violenza

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono molti i commenti letti sulla notizia arrivata da Brescia dove un pm ha stabilito l’assoluzione nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti dalla moglie perché quelle botte date alla donna sono «un fatto culturale». I fatti: Nel 2019 una donna del Bangladesh ha denunciato il marito alla procura raccontando le botte ricevute, più volte. Non solo: ha raccontatoche il matrimonio di fatto era stato combinato dalle rispettive famiglie. Il pubblico ministero però ha deciso che di fatto non si tratta di reato, con queste motivazioni: i contegni di compressionee libertà morali e materialia parte offesa da parte’odierno imputato sono il frutto’impianto culturale e nona sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la ...

Apple ha affrontato il tema degli sforzi fatti in'ambiente e dei risultati ottenuti. Apple Watch Series 9: è fatto in alluminio riciclato, usa anche oro, stagno e rame riciclati, e per la ...Non basta la prudenza, è il tempo'audacia!", dicono i leader religiosi. "Per questo, adi chi non ha voce, diciamo forte: Nessuna guerra è per sempre! Pace non significa arrendersi all'......si dotò di grandi edifici pubblici che la trasformeranno in uno dei più ragguardevoli centri'... il 1946, quando il sodalizio acquisisce ildi Club Calcio Catania , e il 1967, anno di ...Privati perfino della dignità dele incappucciati, i prigionieri erano distinti da un numero ... Il Golpe militare'11 settembre 1973 ha segnato per sempre la storia del Cile e del suo popolo. ...

Qual è il significato dietro al nome dell'undicesimo figlio di Elon Musk Stile e Trend Fanpage

Calciomercato Genoa: top player in arrivo dagli svincolati, ecco il nome dell'ex Siviglia Il Pallone Gonfiato

È morto a Belvedere Marittimo, dove era ricoverato in una casa di cura a causa di una grave malattia, lo scrittore e poeta Franco Galiano, 75 anni, fondatore e presidente dell'Accademia internazionale ...La regina della narrativa è tornata con un romanzo che intreccia passato e presente: ecco di che cosa si tratta ...Un po’ come il magma dell’Etna e il ghiaccio di un iceberg che ne modella ... Chiricò per fare solo qualche nome), ora lavoriamo sul collettivo in modo che li esalti, che esalti loro e l'identità. La ...