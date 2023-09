A tre giorni dal violento terremoto che ha colpito il, a Marrakesh regna ancora la paura e molti abitanti non sono ancora rientrati nelle case pericolanti. Tanti dormono in strada e nelle tende, decine di persone si sono accampate in piazza ...Inil bilancio delle vittime è salito ad oltre 2 mila 500 (altrettanti feriti gravi) e ... 'Ieri sera mentre quellasparava all`impazzata, ci volevano le forze dell`ordine. Ci vogliono i ...... dopo momenti di terrore per il terremoto che, venerdì 8 agosto, ha colpito il, è riuscito ... nella piazza Jeema El Fnaa che, soprattutto di sera, oltre che disi riempie di luci, colori,...

In Marocco la gente continua a dormire in strada per paura di crolli - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Marrakesh, 12 set. (askanews) - A tre giorni dal violento terremoto che ha colpito il Marocco, a Marrakesh regna ancora la paura e molti abitanti non sono ancora rientrati nelle case pericolanti.Il bilancio delle vittime del terremoto in Marocco, con epicentro a pochi chilometri da Marrakech ... La strada era affollatissima di gente, turisti, io e gli altri miei due amici (Elio e Maria) ...