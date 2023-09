In Libia oltre 2300 morti nelle inondazioni

...che ha colpito laorientale non lasciano dubbi sul fatto che il bilancio di vittime e feriti sarà pesantissimo. Le ultime stime, sia pur non confermate, parlano di circa tremila morti e...Insale a2.300 il numero dei morti a causa delle inondazioni a Derna. Lo comunicano i servizi di emergenza libici. Almeno mille corpi sono stati recuperati nella città, informano fonti del ...Insale a2'300 il numero dei morti a causa delle inondazioni a Derna. Lo comunicano i servizi di emergenza libici. Intanto, il presidente turco come riporta il presidente turco Recep Tayyip ......destinato 'ad aumentare drammaticamente' come ha riferito il capo della delegazione per la... A Derna l'acqua ha portato alla distruzione di due importanti dighe, liberando sulla città...

Libia, case devastate dalle inondazioni a Derna: «Oltre 3.000 morti e 10.000 dispersi» Corriere della Sera

Libia devastata dalle inondazioni, 'oltre 2.000 morti'. Meloni: 'Attivata la protezione civile' Agenzia ANSA

- TRIPOLI, 12 SET - In Libia sale a oltre 2.300 il numero dei morti a causa delle inondazioni a Derna. Lo comunicano i servizi di emergenza libici. Almeno mille corpi sono stati recuperati nella ...Si parla di almeno 2mila morti accertati solo nell'area più colpita della Cirenaica, ma si stimano 10mila dispersi View on euronews ...Da domenica, la Libia orientale e la zona del Gebel el-Achdar, la cosiddetta Montagna Verde, sono state teatro di massicce inondazioni a causa della tempesta Daniel. Migliaia di persone si teme siano ...