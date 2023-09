In fiamme | la storia vera dietro la serie tv Netflix

(Di martedì 12 settembre 2023) Inè ispirata a una, quella divenuta nota come “Il Crimine della Guardia Urbana”, che nel 2017 sconvolse l’opinione pubblica spagnola quando venne ritrovato il cadavere di un uomo bruciato, nel lago di Foix, nei pressi di Barcellona. Il corpo apparteneva a Pedro Rodríguez, agente della Guardia Urbana di Barcellona dell’età di 38 anni. Ad essere accusati dell’omicidio, i due amanti Rosa Peral, ai tempi sposata con la vittima, e Albert López, entrambi agenti della Guardia Urbana della città. Secondo la ricostruzione delle indagini, la coppia avrebbe nascosto il corpo nel bagagliaio della loro auto per poi bruciarlo nei pressi del lago. Il ritrovamento del corpo carbonizzato, però, fu solo l’apice di una lunga e penosa vicenda di scandali che coinvolse tutti e tre i membri del triangolo amoroso. Rosa Peral, nei mesi ...

La miniserie Netflix In fiamme è ispirata alla storia vera del Crimine della Guardia Urbana avvenuto nel 2017. Rosa Peral e il suo amante Albert López (entrambi agenti della Guardia Urbana di ...In fiamme racconta un caso che sconvolse la Spagna nel 2017 ... I media, che hanno compreso l'enorme potenziale di una storia di questo tipo, hanno contribuito a costruire la sua immagine di "vedova ...