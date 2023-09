(Di martedì 12 settembre 2023) Il 14 settembre a Roma e il 15 a Ischia Il prossimo 14 settembre, in presenza dal Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, a Roma, torna ildelladi Comunicazione Italiana (http://www.sostenibilita.it/2023/programma). L’evento, giunto alla, intende porsi come punto di riferimento nei dibattiti sulle strategie e le sfide dellain ambito manageriale e sociale. Attraverso il contributo di ospiti d’eccezione dal mondo Corporate, ilproverà a fare il punto sull’attuale impegno delle aziende nel contribuire a una società, un’economia e un management più sostenibili. Numerosi i temi che saranno affrontati: dall’inclusione degli obiettivi Esg nelle strategie di business al contributo delle aziende ...

Imprese, al via la settima edizione del Forum Sostenibilità Adnkronos

