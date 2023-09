(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Il prossimo 14 settembre, in presenza dal Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, a Roma, torna ildelladi Comunicazione Italiana (http://www.sostenibilita.it/2023/programma). L’evento, giunto alla, intende porsi come punto di riferimento nei dibattiti sulle strategie e le sfide dellain ambito manageriale e sociale. Attraverso il contributo di ospiti d’eccezione dal mondo Corporate, ilproverà a fare il punto sull’attuale impegno delle aziende nel contribuire a una società, un’economia e un management più sostenibili. Numerosi i temi che saranno affrontati: dall’inclusione degli obiettivi Esg nelle strategie di business al contributo delle aziende alla lotta ai cambiamenti ...

Imprese, al via la settima edizione del Forum Sostenibilità Adnkronos

Tutto pronto per l'appuntamento che il 20 settembre alle 15, nella sala convegni di Centergross in via degli Orefici, Zona Artigianale Funo Bologna, vedrà protagonisti imprese e operatori chiamati a ...