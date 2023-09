(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Il prossimo 14 settembre, in presenza dal Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, a Roma, torna ildelladi Comunicazione Italiana ( http://www.sostenibilita.it/2023/programma ). L'evento, giunto alla, intende porsi come punto di riferimento nei dibattiti sulle strategie e le sfide dellain ambito manageriale e sociale. Attraverso il contributo di ospiti d'eccezione dal mondo Corporate, ilproverà a fare il punto sull'attuale impegno delle aziende nel contribuire a una società, un'economia e un management più sostenibili. Numerosi i temi che saranno affrontati: dall'inclusione degli obiettivi Esg nelle strategie di business al contributo delle aziende alla lotta ai ...

...più difficili per le banche alcune attività come i mutui e i prestiti alle piccole. leggi ...Marsala, 29H - Roma Iscriviti ora...e chi può beneficiarne Punti di forza di Roundtrip Gestione delle trasferte di lavoro anche... Roundtrip è la soluzione perfetta per le piccole e medieche hanno necessità di organizzare ...Lamaestra sarebbe quella di azzerare tutto e ricominciare da capo, facendo ciò che non è stato ...bancari derivanti dal margine di interesse rischia di fare più male che bene a cittadini e,...

Imprese, al via la settima edizione del Forum Sostenibilità Adnkronos

Tutto pronto per l’appuntamento che il 20 settembre alle 15, nella sala convegni di Centergross in via degli Orefici, Zona Artigianale Funo Bologna, vedrà protagonisti imprese e operatori chiamati a ...Il rifugio Fratelli Longo conserva fra le sue mura il sapore delle imprese alpinistiche d’inizio secolo.Il tutto ... rispetto alle altre mete che sovrastano Carona, forse per via di quel nome che ...