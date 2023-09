Importante aggiornamento iOS 15 7 9 su vecchi iPhone | obiettivo sicurezza

(Di martedì 12 settembre 2023) A gran sorpresa, l’iOS 15.7.9 (ma anche iPadOS 15.7.9) è giunto sue iPad nelle ultime ore. Apple sta provvedendo al rilascio di un nuovo update su melafonini e tablet più datati, ossia neanche supportati da iOS 16 ma che hannno la necessità di alcune correzioni fondamentali lato. Il pacchetto firmware è stato distribuito a partire dalla serata di ieri 11 settembre. Gliinteressati hanno già ricevuto la notifica relativa a download e installazione sul loro telefono. In caso contrario, la relativa presenza del pacchetto potrà essere verificata in ogni momento attraverso il consueto percorso dei telefoni e dunque vua Impostazioni > Generali >software. Dell’ultimo rilascio software non esiste un changelog completo ...

Solo pochi giorni fa, Apple ha rilasciato iOS 16.6.1 in Italia : l'introduce unfix di sicurezza per gli iPhone aggiornati alla versione più recente di iOS. Nelle ultime ore, è iniziato anche il rollout di iOS 15.7.9, iPadOS 15.7.9 e macOS 12.

Apple rilascia iOS 16.6.1: update importante per la sicurezza PcProfessionale.it

Apple ha appena rilasciato iOS 15.7.9 e iPadOS 15.7.9 per i vecchi iPhone e iPad. Il sistema operativo comprende un importante fix di sicurezza.