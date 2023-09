Impallomeni | «Inter più completa | ma curioso di capire una cosa!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023)ha parlato del derby trae Milan. L’opinionista ritiene i nerazzurri più completi, ma ha una curiosità importante INDECIFRABILE ? Stefanoa Tmw Radio parla del Derby: «Il derby sappiamo che esce sempre fuori da ogni pronostico. Vedo l’più, ma sonoper come affronterà Leao e Pulisic e il centrocampo che ha passo e fisicità. Dietro il Milan deve dare ancora delle risposte».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati